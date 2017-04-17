«Евровидение-2017»: представитель Украины может отказаться от участия в конкурсе
17 апреля 2017 г., 11:36
«Евровидение-2017» пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. В феврале на национальном отборе был выбран представитель, который будет выступать от Украины, им оказалась – группа O.Torvald.
За месяц до главного международного конкурса, лидер коллектива, Женя Галич, заявил, что, возможно, у него не получится выступить на «Евровидение-2017». Певец аргументировал это тем, что как раз в период конкурса его жена должна будет рожать, а он хочет присутствовать во время родов. Об этом артист рассказал Viva.
Из-за такого заявления жители Украины предложили Галичу прямо сейчас снять свою кандидатуру, чтобы смог подготовиться другой участник.