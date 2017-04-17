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ФОТО: невольный двойник Анджелины Джоли страдает от ревности мужа

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ФОТО: Mercury Press and Media Ltd/Caters News Agency

Мать двоих детей, 34-летняя Мелисса Байзен, живущая в штате Висконсин (США), обрела всемирную популярность благодаря своей схожести с голливудской звездой Анджелиной Джоли.

Мелисса Байзен никогда не делала пластических операций, не прибегала к услугам косметологов и гримеров.

Фото/ Scanpix

Женщина воспитывает двоих детей, трудится менеджером, заботится о доме и любит своего мужа. А вот супруг часто ревнует, ведь Мелисса как две капли воды похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли и постоянно привлекает внимание посторонних. В этом есть и свои плюсы, и серьезные минусы.

Фото: Scanpix

Мелисса признается, что несмотря на свою эффектную внешность, к себе относится достаточно критично, поэтому сравнение с голливудской дивой повышает ее самооценку. В то же время женщина признается, что повышенное внимание хоть и приятно, но иногда его бывает слишком много.

Фото: Scanpix

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