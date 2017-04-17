Появление Благодатного огня объяснили научно

На протяжении веков люди искали ответ на этот вопрос. Для христиан божественная природа Огня безусловна. Атеисты же твердят о грандиозной мистификации, Якобы, в гробнице за иконой есть скрытая от глаз ниша, в которой горит лампада. От нее-то и загорается так называемый Благодатный Огонь. Пишут и о самовозгорающемся масле, которое вспыхивает, взаимодействуя с кислородом.

Мол, вся эта шумная церемония является всего лишь репрезентацией, как и все другие церемонии Страстной седмицы. Две с лишним тысячи лет назад радостная весть от Гроба воссияла и осветила все вокруг. Вот и теперь совершается символический повтор того, как весть о Воскресении разошлась по миру.

Несколько лет назад сотрудники Курчатовского института (Россия), занимающиеся физическими проблемами, побывали на церемонии схождения Благодатного огня и произвели специальные измерения. За несколько минут до выноса огня прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, уловил странный длинноволновой импульс, который более не проявлялся. То есть произошел электроразряд.

Такие разряды часто случаются на границе разлома тектонических плит, а Храм Гроба Господнего стоит именно в таком уникальном месте. Заинтересовало ученых и свойство Благодатного огня не обжигать первое время. Так ведет себя плазма – низкотемпературная ионизированная субстанцию. Ее до сих пор удавалось получить только в лабораторных условиях.

Точного ответа о природе Огня никто дать не может. Да это и не нужно. Куда важнее, что он объединяет верующих всей планеты, его появления ждут миллионы христиан. Ведь, по преданию, день, когда чуда не случится, станет знамением конца света.