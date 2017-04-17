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Полиция Украины призывает гостей «Евровидении» быть осторожными и не поддаваться на провокации

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Евровидение в Киеве | ФОТО: musician.ua

В опубликованной на сайте полиции Украины памятке для гостей конкурса даются рекомендации по безопасному размещению и поведению на улицах Киева, а также информация о работе экстренных служб.

Гостям конкурса «Евровидении» в Киеве рекомендуют убегать от агрессивных толп. Об этом говорится в памятке, которую национальная полиция Украина опубликовала на своем сайте.

В частности, украинские правоохранительные органы советуют всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, желательно национальный паспорт. Останавливаться рекомендовано лишь в лицензированных отелях и апартаментах. А также не оставлять свои вещи без присмотра и избегать безлюдных мест.

Кроме того, полиция советует избегать контакта с агрессивными толпами, а если это невозможно, то гостям конкурса желательно не демонстрировать страх, минимизировать общение, вести себя вежливо, не реагировать на провокации. В случае опасности рекомендовано с шумом убегать.

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