Полиция Украины призывает гостей «Евровидении» быть осторожными и не поддаваться на провокации

Гостям конкурса «Евровидении» в Киеве рекомендуют убегать от агрессивных толп. Об этом говорится в памятке, которую национальная полиция Украина опубликовала на своем сайте.

В частности, украинские правоохранительные органы советуют всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, желательно национальный паспорт. Останавливаться рекомендовано лишь в лицензированных отелях и апартаментах. А также не оставлять свои вещи без присмотра и избегать безлюдных мест.

Кроме того, полиция советует избегать контакта с агрессивными толпами, а если это невозможно, то гостям конкурса желательно не демонстрировать страх, минимизировать общение, вести себя вежливо, не реагировать на провокации. В случае опасности рекомендовано с шумом убегать.