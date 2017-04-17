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Фото: Максима Галкина осудили за вызывающий наряд во время посещения храма

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Максим Галкин | ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Известный российский телеведущий и комик Максим Галкин поздравил своих поклонников с Пасхой в своем микроблоге. Подписчиков артиста возмутил наряд, который артист выбрал для посещения храма.

На снимке, который Галкин опубликовал в Instagram, он запечатлен вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, на фоне храма Гроба Господня, который находится в Израиле. Максим Галкин надел ярко желтые футболку и штаны с кислотно-зеленым пиджаком. Хоть позже и выяснилось, что фото старое, но фолловеры все равно подвергли артиста жесткой критике.

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