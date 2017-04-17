Фото: Максима Галкина осудили за вызывающий наряд во время посещения храма

На снимке, который Галкин опубликовал в Instagram, он запечатлен вместе со своей супругой Аллой Пугачевой, на фоне храма Гроба Господня, который находится в Израиле. Максим Галкин надел ярко желтые футболку и штаны с кислотно-зеленым пиджаком. Хоть позже и выяснилось, что фото старое, но фолловеры все равно подвергли артиста жесткой критике.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Apr 16, 2017 at 1:36am PDT