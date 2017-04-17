Что приготовил понедельник: гороскоп на 17 апреля

Овен

Профессиональные проблемы весьма серьезны, и за их решение никак нельзя приниматься второпях. Наиболее важные дела отложите до начала следующей недели – сейчас вы рискуете наделать ошибок, последствия которых будут сказываться в течение длительного периода. Сосредоточьтесь на налаживании деловых отношений; есть шанс найти общий язык с руководством и коллегами. Некоторые представители знака смогут незначительно улучшить свое финансовое положение.

Отношения в семье непросты, и вы лишь усугубите ситуацию, если возьметесь за их улучшение со своей обычной решительностью. Постарайтесь не видеть в близких людях врагов или соперников, этого будет достаточно, чтобы ступить на путь взаимопонимания.

Телец

Ваша задача – не поддаваться соблазнам и избегать расставленных недоброжелателями ловушек. Искушений будет немало, но за ошибки придется платить дорого; помните об этом, когда возникнет желание совершить опрометчивый поступок. Нежелательно участие в развлекательных корпоративных мероприятиях. На презентациях, семинарах и конференциях старайтесь не привлекать к себе внимания, ведите себя сдержанно и корректно.

День подходит для общения с родственниками и любых семейных дел. Эмоциональный фон благоприятен, мелкие недоразумения не лишат вас душевного равновесия. Можно воспользоваться благоприятным моментом для романтического признания или сближения с человеком, который вам симпатичен.

Близнецы

Трудности будут разнообразными, но ни одна из них не окажется по-настоящему серьезной. Сегодня речь идет скорее о мелких неприятностях, чем о проблемах, требующих немедленного решения. В работе нет места творчеству, но и рутинные дела не покажутся вам утомительными. Деловые переговоры пройдут удачно, если вы проявите искренний интерес к собеседнику и не будете ограничиваться только профессиональными вопросами.

В личных отношениях, напротив, чрезмерное любопытство не приветствуется. Уважайте право близких на собственное «жизненное пространство», старайтесь не контролировать ежесекундно тех, кто вам дорог. Могут напомнить о себе старые знакомые; встреча с некогда любимым человеком разочарует.

Рак

Вы слишком впечатлительны, что не лучшим образом сказывается на деловых и личных отношениях. Постарайтесь вести себя спокойно, не давая воли эмоциям, если обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Еще одно важное условие успеха – готовность изменить своим привычкам, пожертвовать дорогими сердцу традициями ради блага близких людей.

У вас появится возможность добиться определенных профессиональных успехов и улучшить свое финансовое положение. Однако недоброжелатели наверняка попытаются помешать этому. Защищайте свои интересы, но не совершайте поступков, которые могут нанести удар по вашей репутации. Не пытайтесь скрыть от любимого человека важную информацию: вы попадете в неловкое положение, когда все откроется.

Лев

Неплохой день для тех, кто знает, к чему стремится. Еще не определились с целями? Воспользуйтесь возможностью как следует все обдумать, и не предпринимайте никаких действий, пока не сделаете этого. Люди, привыкшие полагаться на удачу, рискуют многое потерять; излишняя доверчивость может стать причиной проблем как на работе, так и дома. Финансовое положение значительно не изменится, если вы не станете заключать заведомо убыточных сделок.