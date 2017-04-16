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Видео: во время ссоры Стаса Костюшкина окунули головой в унитаз

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Видеоролик, в котором ругаются певцы Сергей Жуков и Стас Костюшкин и в процессе ссоры первый окунает второго головой в писсуар в туалете, за несколько часов набрал на YouTube больше трёхсот тысяч просмотров, пишет Life.

Как выяснилось, провокационное видео было записано самими артистами в качестве стёба: в сценке была разыграна история ссоры артистов из-за плагиата, действие происходило на съёмках шоу канала "Муз-ТВ" — "Очень караочен". Певцы решились на стёб, после того как пользователи соцсетей обвинили Костюшкина, что его новый хит "Всё ровно" до боли напоминает нетленку "Руки вверх" "Он тебя целует". Однако не прошло и суток после публикации видео, как YouTube его заблокировал. В разговоре с Лайфом представитель Костюшкина сообщил, что причиной удаления стало "неприемлемое содержание ролика".

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