«Пасхальное» эротическое видео с голой супермоделью вызвало скандал в соцсетях

Ролик вызвал возмущение даже у самих читателей журнала — на видео голая модель сексуально съедает голову шоколадного кролика, затем снимает с себя трусы и майку и танцует под It's raining men. За всем этим наблюдает психоделический плюшевый кролик, который протягивает Адриане шоколадное яйцо. Счастливая и польщённая модель его съедает.

A post shared by LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) on Apr 16, 2017 at 2:53am PDT