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«Пасхальное» эротическое видео с голой супермоделью вызвало скандал в соцсетях

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ФОТО: Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA

— Happy Easter, — поздравило с Пасхой своих читателей популярное британское издание LOVE Magazine и опубликовало праздничное видео со знаменитой бразильской моделью Адрианой Лимой, пишет Life.

Ролик вызвал возмущение даже у самих читателей журнала — на видео голая модель сексуально съедает голову шоколадного кролика, затем снимает с себя трусы и майку и танцует под It's raining men. За всем этим наблюдает психоделический плюшевый кролик, который протягивает Адриане шоколадное яйцо. Счастливая и польщённая модель его съедает.

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