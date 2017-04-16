«Пасхальное» эротическое видео с голой супермоделью вызвало скандал в соцсетях
16 апреля 2017 г., 15:48
— Happy Easter, — поздравило с Пасхой своих читателей популярное британское издание LOVE Magazine и опубликовало праздничное видео со знаменитой бразильской моделью Адрианой Лимой, пишет Life.
Ролик вызвал возмущение даже у самих читателей журнала — на видео голая модель сексуально съедает голову шоколадного кролика, затем снимает с себя трусы и майку и танцует под It's raining men. За всем этим наблюдает психоделический плюшевый кролик, который протягивает Адриане шоколадное яйцо. Счастливая и польщённая модель его съедает.