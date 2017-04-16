Рейтинг знаков Зодиака по влюбчивости. И первое место занимает…

12 место — Дева

Девы — однолюбы. Они, как правило, искренне влюбляются один-единственный раз в жизни, причем не в кого попало, а в собственного партнера, с которым уже прожили в полном согласии лет десять и убедились в том, что выбор был правильным. Но это вовсе не означает, что Девы — пуритане. Скорее наоборот: разнообразию сексуальной жизни Дев любой Стрелец позавидует. Просто по мнению Девы любовь — это полное доверие, а отношения — это так, повод размять мозги и не только.

11 место — Козерог

Козероги влюбляются не в человека, а в идеал, который придумали себе еще в детстве, а к определенному возрасту отполировали его в собственном представлении до совершенства, пишет Eesotericblog. Так что шанс стать объектом любви Козерога есть только у того, кто совпадет с козерожьим эталоном. И что самое интересное, Козероги такого человека рано или поздно находят.

10 место — Скорпион

Репутация самого любвеобильного знака прилипла к Скорпионам зря: влюбляются они крайне редко, но зато насмерть. В огне этой страсти обычно сгорает и сам объект любви Скорпиона, и случайные свидетели, а выжившие обсуждают этот случай годами. Но на самом деле Скорпион устраивает всего пару-тройку таких апокалипсисов пока не найдет своего единственного. А потом влюбляется совсем серьезно, вступает в брак и хранит верность партнеру до конца дней своих. Вот такая приятная неожиданность.

9 место — Овен

Некоторым может показаться, что Овны всегда влюбляются с первого взгляда, но впечатление это обманчиво. На самом деле они сильных чувств опасаются, что и неудивительно: любовь — единственное чувство, способное сделать Овнов уязвимыми. Поэтому Овны долго присматриваются к объекту своей будущей страсти, прикидывают все «за» и «против», а уж потом идут на таран. И вот тогда их проще убить, чем остановить.

8 место — Рак

Раки любви опасаются, потому что любовь вдруг возьмет да и перевернет весь спокойный мирок Рака вверх дном, кому это надо? Раку не надо. С другой стороны, мироздание создало Раков невероятно влюбчивыми: в каждой случайной симпатии Раки видят большую и чистую любовь до гроба. Тот случай, когда и хочется, и колется, а потому Раки всю жизнь держат себя в стальных клешнях, а по ночам орошают подушку слезами неразделенной любви.

7 место — Телец

Тельцы влюбляются часто и довольно быстро: главное — ввязаться в историю, а оценить объект любви можно и когда-нибудь потом. Но Тельцы никому о своей влюбленности не рассказывают. В том числе и объекту любви. Он же захочет отношений, а вот это уже, знаете, лишнее. Телец же влюбляется ради приятных ощущений, а никак не ради совместной жизни со всеми ее прелестями и ненастьями.

6 место — Водолей

Центральное место в рейтинге влюбчивости занимают Водолеи — единственный знак, который никак не может определиться, куда ему — к умным или к красивым. Водолеи либо влюбляются насмерть в первого встречного, либо годами осторожно перебирают идеальными вариантами. Причем это не разные Водолеи. Это один и тот же Водолей, просто у него фаза сменилась. И когда следующий раз смена фаз произойдет — никому не известно. Даже самому Водолею.