Рейтинг знаков Зодиака по влюбчивости. И первое место занимает…

Наконец-то наступила весна, а это значит, что всем нам немедленно захочется влюбиться. Хотя для некоторых знаков Зодиака состояние влюбленности обычное и совсем не зависит от времени года. Хотите узнать для каких? Тогда, эта статья для вас.
12 место — Дева
Девы — однолюбы. Они, как правило, искренне влюбляются один-единственный раз в жизни, причем не в кого попало, а в собственного партнера, с которым уже прожили в полном согласии лет десять и убедились в том, что выбор был правильным. Но это вовсе не означает, что Девы — пуритане. Скорее наоборот: разнообразию сексуальной жизни Дев любой Стрелец позавидует. Просто по мнению Девы любовь — это полное доверие, а отношения — это так, повод размять мозги и не только.
11 место — Козерог
Козероги влюбляются не в человека, а в идеал, который придумали себе еще в детстве, а к определенному возрасту отполировали его в собственном представлении до совершенства, пишет Eesotericblog. Так что шанс стать объектом любви Козерога есть только у того, кто совпадет с козерожьим эталоном. И что самое интересное, Козероги такого человека рано или поздно находят.
10 место — Скорпион
Репутация самого любвеобильного знака прилипла к Скорпионам зря: влюбляются они крайне редко, но зато насмерть. В огне этой страсти обычно сгорает и сам объект любви Скорпиона, и случайные свидетели, а выжившие обсуждают этот случай годами. Но на самом деле Скорпион устраивает всего пару-тройку таких апокалипсисов пока не найдет своего единственного. А потом влюбляется совсем серьезно, вступает в брак и хранит верность партнеру до конца дней своих. Вот такая приятная неожиданность.
9 место — Овен
Некоторым может показаться, что Овны всегда влюбляются с первого взгляда, но впечатление это обманчиво. На самом деле они сильных чувств опасаются, что и неудивительно: любовь — единственное чувство, способное сделать Овнов уязвимыми. Поэтому Овны долго присматриваются к объекту своей будущей страсти, прикидывают все «за» и «против», а уж потом идут на таран. И вот тогда их проще убить, чем остановить.
8 место — Рак
Раки любви опасаются, потому что любовь вдруг возьмет да и перевернет весь спокойный мирок Рака вверх дном, кому это надо? Раку не надо. С другой стороны, мироздание создало Раков невероятно влюбчивыми: в каждой случайной симпатии Раки видят большую и чистую любовь до гроба. Тот случай, когда и хочется, и колется, а потому Раки всю жизнь держат себя в стальных клешнях, а по ночам орошают подушку слезами неразделенной любви.
7 место — Телец
Тельцы влюбляются часто и довольно быстро: главное — ввязаться в историю, а оценить объект любви можно и когда-нибудь потом. Но Тельцы никому о своей влюбленности не рассказывают. В том числе и объекту любви. Он же захочет отношений, а вот это уже, знаете, лишнее. Телец же влюбляется ради приятных ощущений, а никак не ради совместной жизни со всеми ее прелестями и ненастьями.
6 место — Водолей
Центральное место в рейтинге влюбчивости занимают Водолеи — единственный знак, который никак не может определиться, куда ему — к умным или к красивым. Водолеи либо влюбляются насмерть в первого встречного, либо годами осторожно перебирают идеальными вариантами. Причем это не разные Водолеи. Это один и тот же Водолей, просто у него фаза сменилась. И когда следующий раз смена фаз произойдет — никому не известно. Даже самому Водолею.
5 место — Рыбы
Рыбы всегда ищут любви, потому что без этой самой любви они чувствуют себя вытащенными из воды. Если Рыбка не влюблена — она не дышит и не живет. Но вот телесность объекта любви — это не обязательно: если рядом нет пригодного человека, Рыбы по уши влюбляются в собственную фантазию, чем и успокаивают душу и тело.
4 место — Лев
Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров великолепные Львы только по одной причине: во Львов все влюбляются, поэтому они чаще принимают любовь, чем влюбляются сами. Потому что Львы без любви чахнут. К счастью, Львы не только молниеносно влюбляются, но и так быстро теряют интерес к предмету своей любви, что иногда даже не успевают с ним познакомиться. Эти наивные глупцы просто не успели осознать, что блистательные Львы их оказывается любили.
3 место — Весы
Весы замыкают тройку любвеобильных лидеров. Хочу любить, хочу страдать — вот главный жизненный принцип Весов. Вроде бы не плохо. Проблема только в том, что как только находятся желающие ответить Весам взаимностью, Весы тут же передумывают. Не хочу любить, не хочу страдать. Вот такая она – весовая любовь.
2 место — Близнецы
Близнецы влюбляются мгновенно, неистово и навсегда. Каждые пару месяцев примерно. При этом они совершенно искренне верят, что вот это и есть та самая вечная любовь, которая на всю жизнь, что этот человек — тот самый, который им нужен. И это чистая правда. Просто Близнецы сегодня одни, а завтра — другие, и потому завтра влюбятся снова, но в совершенно другого человека. Но тоже навсегда! До вечера, во всяком случае, точно.
1 место — Стрелец
Стрелец – самый влюбчивый знак зодиака! Стрельцы в принципе не умеют жить в каком-то другом состоянии: если Стрелец не влюблен, жизнь кажется ему пресной и серой. Поэтому Стрельцы влюбляются мгновенно, а любят страстно и неистово. Но недолго. Поэтому, как только страсть угасает, Стрельцы отправляются на поиски нового донора чувств. И на нем тоже обещают жениться.