Вау! Пугачева встретила день рождения в откровенном платье

Свой день рождения Алла Пугачева решила встретить в свободном белом платье. Благодаря широкому вырезу воротника на многих снимках Примадонна предстала перед поклонниками с игриво обнаженным плечом. Многочисленные поклонники не могли не отметить, что выглядит встречающая свое 68-летие именинница просто чудесно.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Apr 15, 2017 at 10:52am PDT

Примечательно, что поклонники Аллы Пугачевой обратили свое внимание не только на фигуру Примадонны, но и на жену Игоря Николаева. Из-за свободного кроя футболки, в которой Юлия Проскурякова пришла на праздник, многие приняли складки на ее одежде за округлившийся живот. Прояснить ситуацию решила сама Пугачева.

"После предыдущего фото у пользователей и журналистов возник вопрос, не беременна ли Юля. Алла проверила: к сожалению, нет", – объяснил на своей странице в Instagram Максим Галкин. А праздник продолжился и после ухода большей части гостей.