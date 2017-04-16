Федор Бондарчук хочет помочь выбросившемуся из окна Василию Степанову

Многи звезды шоу-бизнеса решили помочь Василию справиться с жизненным кризисом. Федор Бондарчук, режиссер ленты, которая прославила актера, также нарушил молчание. Ранее его представители просили не тревожить их по поводу ситуации со Степановым.

На официальной странице Art Pictures появилась публикация, в которой деятель кино выразил свои переживания за коллегу и предложил оказать ему поддержку.

«Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию», – написал Федор Бондарчук.

Правда, режиссер не уточнил, какую именно поддержку он собирается оказать. Возможно, у Бондарчука есть намерения привлечь артиста к участию в одной из своих работ. По словам брата Степанова, Максима, у Василия было несколько предложений по работе на ближайшие месяцы, однако из-за состояния мужчине придется отказаться от них.

Федор не раз признавался в прессе, что долго искал главного героя ленты. Педагог Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий предложил ему пригласить на кастинг никому неизвестного молодого актера Василия Степанова. Оценив выдающиеся внешние данные артиста, режиссер понял, что именно этого человека он искал.

Ранее знакомые и друзья Степанова создали в интернете документ, в котором попросили Бондарчука помочь мужчине.

«Уважаемый Федор! К Вам обращаются ваши зрители, а также актеры и друзья Василия Степанова. У парня тяжелейшая депрессия, ему требуется серьезное лечение, физическое и психологическое. Мы просим Вас от всей души, помогите ему. Вы одарили его славой, пожалуйста, не дайте ему погибнуть под ее гнетом. Мы хотим вновь видеть Василия здоровым, счастливым и таким же красивым, как мы увидели его в вашем фильме. С уважением и надеждой, ваши зрители», - говорится в обращении.