Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин раскрыл правду о внезапной кончине сына

Ему стало плохо во время прогулки в центре Москвы. За несколько дней до этого наследник Разина перенес ОРВИ, которое вызвало осложнения. Однако врачи посчитали, что ребенок здоров, и выписали его в школу. Разин поражается халатности медиков.

«Это заболевание привело к острому миокардиту (мгновенная остановка сердца) и послужило смертью моего сына», – коротко прокомментировал справку Андрей.

Примечательно, что документ был подписан шестого марта, а через четыре дня Александра уже не стало. Халатность врачей и переживания отца задели за живое его поклонников. За несколько часов публикация собрала десятки комментариев.

«Андрей, держитесь. Молюсь за вас и сына!», «Какой кошмар. Пусть земля будет пухом для Сашеньки», «Андрей, сил вам пережить эту потерю», «Очень вам сочувствую», - написали пользователи соцсети.

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Mar 28, 2017 at 7:51am PDT

Напомним, что Андрей Разин потерял сына 10 марта 2017 года. 16-летний Александр внезапно почувствовал себя плохо, находясь на прогулке со своей девушкой. Прохожие бросились ему на помощь. Среди них оказался и врач, который попытался запустить сердце мальчика. Через несколько минут подъехала скорая и парня госпитализировали. Как стало известно позднее, в больницу ребенка продюсера привезли в состоянии клинической смерти. Врачи не смогли спасти ему жизнь. По заключению медиков, смерть наступила из-за остановки сердца.

Друзья и знакомые Саши были шокированы, ведь он никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Подростка похоронили 14 марта на Троекуровском кладбище. Через месяц Андрей Разин сообщил, что создаст музей имени своего сына. Там будут выставлены работы Александра, который очень хорошо рисовал. Последним его произведением стала картина под названием «Лондон».