Пасха 2017: народные приметы, обычаи и запреты этого дня

Стоит отметить, что празднование длится всю неделю, поэтому запреты справедливы для всего периода празднества, передает Подробности.

Нельзя быть жадными. Еще с самой древности на Пасху принято было делиться едой с бедняками и нуждающимися. Именно поэтому на Пасху запрещено быть жадными и скупыми. Это касается не только денег или еды - дарите свою улыбку всем, кто вас окружает, дарите прощение всем, кто его у вас просит.

Ни в кое нельзя ругаться, грустить и предаваться унынию. Все семь дней нужно быть максимально добрыми, чтобы не омрачать другим светлый праздник.

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Нельзя принимать большое количество алкоголя. Все должно быть в меру. Священники говорят, что лучше в этот период из алкоголя пить только вино, оставив водку для других периодов.

Также в этот день нельзя работать в ущерб празднику. Если у вас рабочее время по расписанию, то тут ничего страшного нет. Но без большой надобности, лучше посвятить это время общению с друзьями и близкими. Церковь не запрещает в этот день работать, но священнослужители рекомендуют отложить домашние дела на другой день.

Нельзя проводить уборку. Но есть нюансы: не стоит убираться в полном смысле этого слова, посвящая полдня мытью полов и вытиранию пыли. Конечно, это не касается мелких бытовых вопросов. Хотя, если это не мешает вам пребывать в праздничном настроении, то все в порядке. В любом случае, это, скорее, не запрет, нравственный совет.

В этот день нельзя ездить на кладбище. Церковь запрещает на этой неделе проводить панихиды и скорбеть об умерших. Так как скорбь противоречит духу праздника - радости по случаю Воскресения из мертвых Христа.