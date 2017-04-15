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Шепелев сжалился над семьей Фриске

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Дмитрий Шепелев | ФОТО: Instagram

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о готовности дать сыну Платону увидеться с семьей Фриске. Место и время встречи пока обговариваются, пишет Дни.ру.

Настойчивые представители семейства Фриске, которым долгое время не удавалось добиться встречи с Платоном, добились своего. Шепелев сам встретился с судебными приставами и расписался в судебном производстве, тем самым дав согласие на свидание сына с родственниками.

На каких условиях будет проходить встреча, остается неизвестным. Не исключено, что при общении Платона с семьей будет присутствовать Шепелев. Стороны обговаривают место и время свидания, передает "Комсомольская правда".

При этом приставы предупредили Шепелева, что ему грозит административное наказание, если он не даст семье Фриске встретиться с Платоном. Таким образом, мальчик сможет увидеться с дедушкой Владимиром, бабушкой Ольгой (мамой Жанны – Прим. ред.) и тетей Наташей.

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