Фанаты обрушились на Бузову из-за ее фото в концертных трусах

Когда ажиотаж вокруг ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым начал утихать, новые страсти возникли с ее появлением на российской эстраде. Завоевав сердца поклонников своими вокальными данными, которые многие сочли сомнительными, она в ожидании нового хита не перестает уделять внимание своим фанатам в Instagram.

Подогревая интерес публики к своей персоне, Бузова оголила зад.

При этом она подписала снимок как «Ой, что будет». То ли анонсирует новое «горячее» вступление, то ли уже знает, что на нее обрушится шквал критики.

При этом внимание пользователей было приковано сразу к двум частям тела звезды: само собой, к ее подкачанной филейной части, и ее голове, на которой красовался зеленый парик.

«Вот чем Бузова привлекает сейчас всех. Ужас, скромность, Оля, вот что сейчас в моде, а не жопа», «Ну и попа, не особо на показ…», «Мне кажется пора остановиться, а то скоро голой уже на сцену», «Был бы парень, запретил бы оголяться», «хоть и безвкусица, но это модно и тебя, Олечка, запомнят», «Оля, шл**ой ты уже была, давай что-нибудь новое», — отреагировали на эпатажное фото пользователи Сети.

Ольга Бузова не впервые выставляет голый зад на обозрение 8 миллионов подписчиков. Ранее 31-летняя телеведущая выложила в Сеть фото, на котором запечатлена без трусиков в оконном проеме. Не обошелся без откровенного фото и ее недавний поход в баню.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 14, 2017 at 5:57am PDT

Среди подписчиков ведущей «Дома-2» оказалось много ценителей красивых форм, к которым они отнесли и пятую точку Бузовой. Но критиков все же оказалось больше.