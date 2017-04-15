Видео: Владимир Познер не смог сдержать слез в эфире шоу «Минута славы»

Политов растрогал весь зал и В.Познера, заявившего в эфире следующее: «Я приехал в СССР в 1953 году, тогда я увидел много мужчин на таких деревянных каретках на колесиках, которые потеряли ноги во время войны. Но они жили, не сдавались».

Потрясенный номером Политова Познер также отметил следующее: «Это борьба человека, который сначала был полон сил, а затем лишился ног. Меня это потрясло».

Решением жюри проекта Политов прошел сразу в финал шоу «Минута славы».

Напомним, ранее в шоу разразился скандал, имевший большой резонанс в социальных сетях, связанный с выступлением танцора без ноги – тогда реплики Познера и Литвиновой шокировали общественность. Поняв свою ошибку, позже Познер и Литвинова извинились перед танцором-инвалидом.