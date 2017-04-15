Смотри: Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына

— Мы с моим малышом после дневного сна, — написала исполнительница в своём Instagram.

Фото: Scanpix/Sipa USA

Напомним, ранее стало известно, что Джанет и её супруг Виссам аль-Мана приняли решение расстаться спустя три месяца после появления на свет малыша. Как сообщали СМИ, сын будет проживать вместе с матерью в Лондоне, однако пара будет принимать одинаковое участие в его воспитании.