Смотри: Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына
15 апреля 2017 г., 14:44
Американская поп-певица Джанет Джексон, в январе впервые ставшая мамой, поделилась с подписчиками фотографией своего сына, пишет Life.
— Мы с моим малышом после дневного сна, — написала исполнительница в своём Instagram.
Фото: Scanpix/Sipa USA
Напомним, ранее стало известно, что Джанет и её супруг Виссам аль-Мана приняли решение расстаться спустя три месяца после появления на свет малыша. Как сообщали СМИ, сын будет проживать вместе с матерью в Лондоне, однако пара будет принимать одинаковое участие в его воспитании.