Фото растолстевшей Рианны шокировало пользователей Сети
15 апреля 2017 г., 14:14
Журналисты британского таблоида Daily Mail опубликовали фотографии певицы Рианны, сильно шокировавшие ее поклонников, пишет TopNews.
В кадре некогда стройная красотка предстала изменившейся до неузнаваемости. На кадрах, сделанных во время отдыха поп-дивы, запечатлена сильно растолстевшая артистка с обвисшими боками и целлюлитом.
По словам поклонников, их любимица выглядит очень вымотанной. Фанаты всерьез обеспокоены состоянием своего кумира.
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