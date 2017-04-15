Тоже задавались этим вопросом? Вот почему во времена СССР строили так много девятиэтажных домов!

Сегодня мы решили рассказать о вопросе, который, как оказалось, интересует огромное количество людей на просторах Сети: почему у нас так много жилых домов, в которых именно девять этажей? Ведь можно было построить, например, десять для круглого числа! Порывшись в различных источниках, ссылающихся на информацию от строителей, мы нашли ответ и готовы его сообщить...

Вначале поговорим о менее высоких зданиях, а именно пятиэтажных. Здесь все очень просто. Согласно нормативам, здания, количество этажей в которых превышает пять (высота больше 15 метров), необходимо оборудовать лифтами. Вот и экономили как могли, пишет Офигенно.

Вообще, многое можно объяснить экономией. Дома высотой больше 28 метров должны оборудоваться незадымляемыми лестницами типа Н1 с проходом через открытый балкон. А это сильно повышает конечную стоимость квадратного метра и окупается только в домах высотой 14—18 этажей.

Кроме этого, в домах, где больше девяти этажей, нужно было устанавливать два лифта, а также только до девятого этажа можно было пользоваться газовыми плитами.

Но при желании все эти запреты можно было обойти (установить скоростной лифт, а также пожарную сигнализацию с датчиками и систему дымоудаления). Главной причиной архитекторы называют то, что пожарные машины были чаще всего оборудованы стандартными механизированными лестницами длиной 28 метров.

Конечно, из всех правил есть исключения, ведь можно найти, например, десятиэтажные здания, построенные еще в те времена, но их крайне мало. Если этот материал показался тебе интересным, непременно поделись им со своими друзьями и знакомыми!