От нее же ничего не осталось! Похудевшую Анну Нетребко не узнают поклонники (ФОТО)

На фотографии блондинка выглядит заметно постройневшей и очень свежей. Кроме того, знаменитость позирует в необычном для себя наряде: облегающих брюках с крупным принтом, дизайнерской кофте с футуристическими мотивами, розовыми туфлями с острым носом и ярко-желтом головном уборе. Некоторые фолловеры не только не признали в красавице Анну, но еще и вступили в спор с другими пользователями социальной сети, пытаясь выяснить, кто запечатлен на снимке.

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago on Apr 13, 2017 at 5:49pm PDT

Больше всего подписчиков в «Инстаграме» восхитили формы Нетребко – поклонники оставили несколько десятков комментариев с комплиментами в адрес любимицы. Также они поинтересовались, как женщине удалось добиться такой фигуры и в какие сроки. Некоторые даже признались, что артистка стала для них настоящим мотиватором на пути к совершенствованию внешнего вида.

«Неужели это наша Аня? Уже на кубанскую казачку у не похожа. Хороша!», «Анна, делитесь рецептом похудения», «Статуэточка!», «Суперледи. Стройная и изящная», «Модель! Восхитительная, прекрасная, стильная, яркая, восторг и только!», «Боже... Какие ножки...», «Обалдеть! Как классно! Совсем новый, легкий, классный, весенний образ! Спасибо за позитив!», «Стройная! Похудевшая! Юная! Великолепная Анна», «Вы, Анна, очень счастливая женщина! Невероятно эффектная, талантливая, заразительная своей энергией и любовью к жизни! Спасибо!» - написали в микроблоге оперной дивы фанаты.