Великая суббота: что категорически нельзя делать перед Пасхой

Последний день Великого поста перед светлой Пасхой — Великая суббота — в 2017 году приходится на 15 апреля, передает Sakhalife.ru.
Великая суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней.
Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.
Основные запреты Страстной субботы:
- Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;
- Нельзя употреблять приготовленную с помощью термической обработки пищу;
- Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);
- Нельзя смеяться, танцевать и петь;
- Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;
- Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;
- Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;
- Нельзя мыться;
- Запрещаются работы по саду;
- Есть также запрет на занятия рукоделием;
- Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;
Страстная суббота 2017: традиции, обычаи и приметы
- По погоде на Страстную субботу можно определить погоду на лето: ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.
- Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.
- Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.
- Последний день поста считается еще скорбным днем. В этот день нельзя смеяться и веселиться. Считается, что человек, который проведет Страстную субботу в веселье и смехе, весь год будет плакать.
- Нельзя в Великую субботу ничего выносить, и тем более давать из дома. Считается, что можно отдать свое благополучие и достаток.
- Все знают, что поминальный день – это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки.
- Также нельзя в этот значимый день ловить рыбу и охотиться, ведь во время поста запрещено употреблять продукты убитых животных. Поэтому не стоит этого делать, чтобы не накликать на себя несчастья.
Страстная суббота – это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.
Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Ну а родственники и близкие вам люди на должны остаться без пасхальных подарков. Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться.