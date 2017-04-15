Великая суббота: что категорически нельзя делать перед Пасхой

Великая суббота – это шестой день Страстной недели, которой заканчивается Великий пост, длящийся 48 дней.

Касательно ограничений Великая суббота является одним из самых строгих дней Великого поста. Запреты в этот день распространяются и на еду, и на действия человека.

Основные запреты Страстной субботы:

Нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

Нельзя употреблять приготовленную с помощью термической обработки пищу;

Нельзя употреблять спиртные напитки (тем, кто в Великую пятницу соблюдал строгий пост и был только на хлебе и воде, можно выпить немного красного вина для поддержания сил);

Нельзя смеяться, танцевать и петь;

Необходимо воздержаться от интимной близости с супругом;

Нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

Также запрещено делать дома уборку, гладить и стирать вещи;

Нельзя мыться;

Запрещаются работы по саду;

Есть также запрет на занятия рукоделием;

Стоит воздержаться от строительных работ и других физических работ;

Страстная суббота 2017: традиции, обычаи и приметы

По погоде на Страстную субботу можно определить погоду на лето: ясный и теплый день сулит теплое и солнечное лето. Если в этот день пасмурно, то лето будет холодным и дождливым.

Если не спать в ночь с субботы на воскресенье, то можно привлечь к себе счастье на весь год. Считается, что именно в эту ночь счастье ходит среди людей, и его важно не проспать.

Если освященное яйцо бросить в этот день в воду и умыться ею, то это сделает человека здоровым и продлит молодость.

Последний день поста считается еще скорбным днем. В этот день нельзя смеяться и веселиться. Считается, что человек, который проведет Страстную субботу в веселье и смехе, весь год будет плакать.

Нельзя в Великую субботу ничего выносить, и тем более давать из дома. Считается, что можно отдать свое благополучие и достаток.

Все знают, что поминальный день – это первое воскресенье после Пасхи, но в Страстную субботу разрешается убирать могилки.

Также нельзя в этот значимый день ловить рыбу и охотиться, ведь во время поста запрещено употреблять продукты убитых животных. Поэтому не стоит этого делать, чтобы не накликать на себя несчастья.

Страстная суббота – это день мира и доброты. Поэтому попросите прощения у своих родных и близких. Может быть, вы кого-то обидели словом или делом. Не тяните с собой тяжесть обид на этот светлый праздник.

Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Ну а родственники и близкие вам люди на должны остаться без пасхальных подарков. Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться.