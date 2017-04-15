Эрнст рассказал об огромной потере

Константин Эрнст внес ясность в ситуацию с "Евровидением-2017", которое пройдет в этом году на Украине. По словам генерального директора Первого канала, российские телевещатели теряют огромный рейтинг, пишет Дни.ру.
Накануне в споре России и Украины из-за "Евровидения" была поставлена точка. Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором мероприятия, заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе. Первый канал отказался от трансляции смотра.
Журналисты узнали у Константина Эрнста, что он теряет при таком раскладе. "Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу", – подчеркнул генеральный директор.
По его словам, в первые несколько лет в России никто не хотел смотреть "Евровидение". "Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени – участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 миллионами других европейцев, посылать на конкурс своих участников", – объяснил Эрнст.
В результате отказа от трансляции выбывшая из соревнования Россия не теряет деньги. "Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе. Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и соответственно платить не будем", – цитирует Константина сайт Коммерсант.ru.
Многие поклонники конкурса опасаются, что бойкот "Евровидения" повлечет за собой неприятные последствия. Есть такое правило: если страна или канал не транслирует конкурс, то не участвует в нем в следующем году. "Такое правило существовало, – подтвердил телебосс. – Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется".