Эрнст рассказал об огромной потере

Накануне в споре России и Украины из-за "Евровидения" была поставлена точка. Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором мероприятия, заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе. Первый канал отказался от трансляции смотра.

Журналисты узнали у Константина Эрнста, что он теряет при таком раскладе. "Огромный рейтинг, который обеспечивает внимание к этому событию. Внимание, которым это событие обязано Первому каналу", – подчеркнул генеральный директор.

По его словам, в первые несколько лет в России никто не хотел смотреть "Евровидение". "Но нам казалось, что это правильно, что это соответствует времени – участвовать в общеевропейском процессе, смотреть нечто вместе с 100 миллионами других европейцев, посылать на конкурс своих участников", – объяснил Эрнст.

В результате отказа от трансляции выбывшая из соревнования Россия не теряет деньги. "Мы платим взнос за членство в Европейском вещательном союзе. Непосредственно за участие в конкурсе мы еще не платили и соответственно платить не будем", – цитирует Константина сайт Коммерсант.ru.

Многие поклонники конкурса опасаются, что бойкот "Евровидения" повлечет за собой неприятные последствия. Есть такое правило: если страна или канал не транслирует конкурс, то не участвует в нем в следующем году. "Такое правило существовало, – подтвердил телебосс. – Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется".