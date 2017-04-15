Вау, смело! Невеста Стига Ряста преобразилась до неузнаваемости (фото)

Видимо, весна вскружила голову молодой танцовщице – в своем Instagram Карин поделилась с поклонниками свежим фото, на котором предстала перед пользователями Сети с волосами фиолетового цвета.

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