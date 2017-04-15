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Вау, смело! Невеста Стига Ряста преобразилась до неузнаваемости (фото)

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Карина Весман и Стиг Ряста. | ФОТО: Instagram/ Stig Rästa

В октябре минувшего года эстонский музыкант Стиг Ряста и его невеста Карина Весман впервые стали родителями. Дочь назвали необычными именем – Луми, пишет Elu24.

Видимо, весна вскружила голову молодой танцовщице – в своем Instagram Карин поделилась с поклонниками свежим фото, на котором предстала перед пользователями Сети с волосами фиолетового цвета.

А что думаете вы об этом тренде? Расскажите нам в комментариях!

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