Вау, смело! Невеста Стига Ряста преобразилась до неузнаваемости (фото)
15 апреля 2017 г., 11:04
В октябре минувшего года эстонский музыкант Стиг Ряста и его невеста Карина Весман впервые стали родителями. Дочь назвали необычными именем – Луми, пишет Elu24.
Видимо, весна вскружила голову молодой танцовщице – в своем Instagram Карин поделилась с поклонниками свежим фото, на котором предстала перед пользователями Сети с волосами фиолетового цвета.
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