Томми Кэш опубликовал возмутительный снимок. Полиция наверное уже стоит за его дверью!
15 апреля 2017 г., 12:50
Эпатажный эстонский реп-исполнитель Томми Кэш, который отправился в тур по Европе, опубликовал в своем микроблоге фото с коноплей, пишет Elu24.
Интересно, знает ли Томми о наказаниях, которые предусмотрены за это в Эстонии?
Некоторые поклонники певца также задумались о том, насколько этична публикация таких снимков, особенно с учетом того, что у Томми довольно большое количество молодых фанатов.
А что вы об этом думаете? Делитесь своим мнением в комментариях!