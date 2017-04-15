Томми Кэш опубликовал возмутительный снимок. Полиция наверное уже стоит за его дверью!

Интересно, знает ли Томми о наказаниях, которые предусмотрены за это в Эстонии?

Некоторые поклонники певца также задумались о том, насколько этична публикация таких снимков, особенно с учетом того, что у Томми довольно большое количество молодых фанатов.

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