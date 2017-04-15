Суббота станет еще лучше, если начать ее с астрологии! Гороскоп на 15 апреля

Деловые переговоры окажутся непростыми, принятие окончательных решений по важным вопросам маловероятно. Проявляются не самые лучшие черты характера – упрямство, эмоциональная скупость, жадность, неискренность. Разумеется, все это не упрощает общения, пишет Дворец.

Велика вероятность конфликтов между представителями разных поколений. По данной причине в этот день лучше не проводить семейных праздников, избегать обсуждения проблем, уже перешедших в «хроническую» фазу. Влюбленные смогут поладить, если каждый из них будет искренне заботиться о благе другого.

Овен

Овны преисполнены решимости, и именно поэтому у них сегодня есть шанс преуспеть. Будьте готовы блеснуть лидерскими качествами, воодушевить союзников, повести за собой сомневающихся единомышленников. Однако не стоит забывать о том, что в такой ситуации ответственность за происходящее ложится на ваши плечи. Настройтесь на серьезный лад, старайтесь не рисковать по пустякам.

Возможны серьезные разногласия в семье, и конец им будет положен лишь после того, как вы пересмотрите приоритеты. Нежелательно выяснять отношения с близкими, предъявлять претензии и ставить ультиматумы. Проявите гибкость – именно она позволить преодолеть все трудности.

Телец

Как бы вам ни хотелось получить желаемое немедленно, сегодня торопиться не стоит. Это касается как профессиональной сферы, так и личных отношений. Наблюдайте за развитием ситуации, держась в тени, старайтесь не привлекать к себе внимания. Как только ситуация вернется в привычное русло, вы сможете явиться во всем блеске и добиться успехов; пока же остается только ждать.

Близкие люди будут вам поддержкой и опорой, надежным тылом. Нельзя злоупотреблять доверием друзей и любимого человека: последствия подобных действий будут весьма печальными. Нежелательно посещение увеселительных заведений, многолюдных собраний.

Близнецы

Смиритесь с тем, что сегодня ваши незаурядные творческие способности и богатая фантазия останутся невостребованными. Работать придется много, а награда за усердие заставит себя ждать. В таких условиях не каждому удастся избежать уныния и раздражительности, но попытаться это сделать все же стоит. Будьте готовы сосредоточиться на решении повседневных задач, на время отложив реализацию глобальных планов.

Найти безусловную поддержку в семье не удастся – ваши поступки вызывают осуждение и критику. Однако пока речь идет о временных разногласиях, а не о серьезном конфликте; поэтому следует проявить понимание, постараться сохранить мир.

Рак

День пройдет довольно спокойно, но небольшие разочарования все же не исключены. Постарайтесь не преувеличивать значения своих неприятностей; трудности будут быстро преодолены благодаря помощи единомышленников, лояльно настроенных коллег и влиятельных особ. Возможны значительные расходы, вызванные как вашими растущими потребностями, так и желаниями членов семьи.

Любознательным Ракам представится возможность научиться чему-то новому, расширить свой кругозор. Любимый человек охотно разделит ваши интересы, появятся новые увлекательные возможности совместного проведения досуга.

Лев

День колебаний, сомнений и тревог. Ваша уверенность в себе, которая кажется окружающим непоколебимой, на самом деле весьма уязвима; мелкие неприятности могут надолго лишить вас душевного равновесия. Особенно ярко выражена эта тенденция в профессиональной сфере. Сомнения коллег и руководства в ваших знаниях и способностях, напоминания о старых ошибках станут причиной не самых приятных переживаний.