Немецкая стюардесса потратила 55 тысяч евро, чтобы изменить цвет кожи и стать экзотической Барби (фото и видео)

Она увеличила грудь до неимоверных размеров (самых больших в Европе), делает инъекции для затемнения кожи и пользуется личным домашним солярием.

У Мартины стоят уникальные импланты, которые можно увеличивать, просто закачивая туда еще больше физраствора. И отчаянная немка собирается и дальше «совершенствовать» свою внешность.

По словам девушки, когда-то она просто хотела быть похожей на Памелу Андерсон или Кэти Прайс, но потом решила сделать свои формы еще больше, а кожу темнее.

Свою трансформацию Мартина начала в 2012 году, когда ее бойфренд побудил ее заняться модельным бизнесом. 9 недель назад девушка сделала себе три инъекции, активизирующих гормон меланин для цвета кожи.

«Я не ожидала, что стану такой темной, но получилось отлично. Мне нравится, и я хочу довести это до максимума. Я хочу становиться темнее и темнее, и посмотреть, есть ли предел».

Мартина с бойфрендом. Фото: Vida Press

«Мне нравится контраст моих блондинистых волос и темной кожи. Мне нравится смотреть на реакцию людей. Я вижу их большие глаза, когда прохожу мимо, их шокированные лица, думающие «Как такое возможно?».

Единственное, что Мартина хочет оставить натуральным — цвет своих глаз и бровей.