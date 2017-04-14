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Немецкая стюардесса потратила 55 тысяч евро, чтобы изменить цвет кожи и стать экзотической Барби (фото и видео)

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ФОТО: Vida Press

Немецкая стюардесса Мартина Биг, которой, по ее словам, 28 лет, потратила более 60 тысяч долларов, чтобы стать «экзотической Барби», передает Soulpost.

Она увеличила грудь до неимоверных размеров (самых больших в Европе), делает инъекции для затемнения кожи и пользуется личным домашним солярием.

У Мартины стоят уникальные импланты, которые можно увеличивать, просто закачивая туда еще больше физраствора. И отчаянная немка собирается и дальше «совершенствовать» свою внешность.

По словам девушки, когда-то она просто хотела быть похожей на Памелу Андерсон или Кэти Прайс, но потом решила сделать свои формы еще больше, а кожу темнее.

Свою трансформацию Мартина начала в 2012 году, когда ее бойфренд побудил ее заняться модельным бизнесом. 9 недель назад девушка сделала себе три инъекции, активизирующих гормон меланин для цвета кожи.

«Я не ожидала, что стану такой темной, но получилось отлично. Мне нравится, и я хочу довести это до максимума. Я хочу становиться темнее и темнее, и посмотреть, есть ли предел».

Мартина с бойфрендом. Фото: Vida Press

«Мне нравится контраст моих блондинистых волос и темной кожи. Мне нравится смотреть на реакцию людей. Я вижу их большие глаза, когда прохожу мимо, их шокированные лица, думающие «Как такое возможно?».

Единственное, что Мартина хочет оставить натуральным — цвет своих глаз и бровей.

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