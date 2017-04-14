Первое селфи Галкина и Пугачевой произвело фурор в Сети

Недавно в микроблоге шоумена появилось селфи с любимой женой. Он запечатлел момент, когда находился в дороге вместе с супругой. «Домой!» – написал Максим в «Инстаграме».

Пользователи социальных сетей были поражены потрясающим внешним видом знаменитостей. Они также восхитились идиллией, которая царит в отношениях звезд. По мнению многих, Алла и Максим – прекрасная пара, которая не устает радовать фанатов своим творчеством и отличным настроением. «Клевые», «Замечательные, счастья вам», «Такая любовь случается одна на миллион», «Не жизнь, а сказка», «Какие красивые», «Мы вас любим. Радуйте нас фотографиями почаще», «Жена молодеет на глазах», «Всегда ждала ваше совместное селфи», «Алла просто супер. Очень хороша», «Классные», «Веселые, задорные», «Как на вас приятно смотреть», «Чудесные», «Желаю всем представительницам прекрасного пола встретить такого же мужчину», – обсуждали поклонники Пугачевой и Галкина.

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Apr 13, 2017 at 2:32pm PDT

Ранее шоумен делился и другими замечательными моментами из семейной жизни. Огромный восторг у поклонников Максима Галкина вызвал забавный ролик, на котором его маленький сын Гарри учит правила дорожного вождения. Интересно, что роль сотрудника ДПС, с которым общается ребенок, сыграл его знаменитый папа.

Отметим, что в субботу, 15 апреля, Примадонна празднует свой день рождения. Вот уже долгое время Алла Борисовна не прекращает дарить радостные эмоции поклонникам, которые считают ее королевой российского шоу-бизнеса. Накануне праздника знаменитость поделилась с журналистами секретами красоты. По мнению исполнительницы, на внешний вид человека влияет его внутреннее состояние. Артистка призвала всех девушек задуматься об этом.