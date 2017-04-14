Невозможно поверить, что ей 51 год! Элизабет Херли произвела фурор снимками в бикини (фото)

Элизабет Херли вновь показала поклонникам, как совмещает приятное с полезным: 51-летняя звезда отдыхает на острове Фрегат, который входит в состав Внутренних Сейшельских островов, и использует местные пейзажи в качестве живописного фона на снимках новых купальников своего бренда, пишет Сплетник.
Актриса, используя Instagram, давно сама демонстрирует продукцию марки Elizabeth Hurley Beach, выпускающей пляжную одежду. На этот раз новые крошечные бикини она отвезла туда, где лежит белый песок и бегут волны Индийского океана.
Элизабет Херли. Фото: DC / Scanpix
Освободите своего внутреннего язычника,– с таким призывом обратилась к фолловерам Херли, опубликовав видео, в котором бежит по пляжу.
Элизабет Херли. / MP / Scanpix
Новые снимки актрисы показывают результат правильного ухода за собой, некоторые секреты которого она ранее раскрывала.
Элизабет Херли. / EH1 / Scanpix
К примеру, Элизабет полчаса в день посвящает быстрой ходьбе, а также йоге и пилатесу, старается пить много воды и исключила из рациона хлеб, пасту, сыр, чипсы и другие вредные продукты.