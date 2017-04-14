Невозможно поверить, что ей 51 год! Элизабет Херли произвела фурор снимками в бикини (фото)

Актриса, используя Instagram, давно сама демонстрирует продукцию марки Elizabeth Hurley Beach, выпускающей пляжную одежду. На этот раз новые крошечные бикини она отвезла туда, где лежит белый песок и бегут волны Индийского океана.

Элизабет Херли. Фото: DC / Scanpix

Освободите своего внутреннего язычника,– с таким призывом обратилась к фолловерам Херли, опубликовав видео, в котором бежит по пляжу.

Элизабет Херли. / MP / Scanpix

Новые снимки актрисы показывают результат правильного ухода за собой, некоторые секреты которого она ранее раскрывала.

Элизабет Херли. / EH1 / Scanpix

К примеру, Элизабет полчаса в день посвящает быстрой ходьбе, а также йоге и пилатесу, старается пить много воды и исключила из рациона хлеб, пасту, сыр, чипсы и другие вредные продукты.