Фадеев раскрыл печальные подробности своего прошлого (фото)

Максим Фадеев, который имеет собственный дом на Бали, общается с самыми известными артистами, пишет песни, которые становятся хитами, и дал путевку в жизнь многим отечественным знаменитостям, раскрыл печальные подробности своего прошлого. Оказалось, когда-то давно Максим был очень беден, передает Дни.ру.

Об этом стало известно, когда Фадеев на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал старую фотографию, на которой заснят стройным парнишкой в свободных брюках и полосатой футболке, из-под которой выглядывает красный воротничок поло. "Эх... спасибо тем, кто сохранил это фото. У меня такой нет. Как я вам тут?))" – подписал ретроснимок продюсер.

Многочисленные подписчики немедленно высказались по поводу фотографии. "Сладенький!", "Бесподобная фотография!", "Сейчас вы еще привлекательнее", "Ковер зачетный", "симпатичный молодой паренёк! Почти у каждого есть такое фото", "Прекрасная фотография с воспоминаниями юности!!! Все было по-другому. Но было ощущение счастья.. или я ошибаюсь? Может это потому, что молодость, юность?", "Такой молоденький", – высказались оптимистично настроенные фанаты.

Однако многие поклонники весьма негативно отнеслись к публикации, а кто-то и вовсе назвал Фадеева "нищебродом", передает Ura.ru. Максим не стал отпираться. "да. Мы были очень бедны. Я годами не ел конфет. Надеюсь вы богаты и ваши дети не нищеброды как мы", – написал в ответ продюсер. Фанаты, прочитав комментарии, тут же встали на защиту кумира.