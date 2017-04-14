Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской

Ксения Собчак высказалась о фильме "Яна и Янко", в котором главные роли сыграли ее муж, актер Максим Виторган, и актриса Олеся Судзиловская. Популярная телеведущая посетила показ и поделилась своими впечатлениями в социальной сети Instagram. Причем сделала это Ксения в свойственной себе ироничной манере, пишет Дни.ру.

В частности, она призналась, что ей было не очень приятно смотреть, как ее муж участвует в постельной сцене с привлекательной актрисой. "у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале ,вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было-а такого-никогда" – сообщила Собчак, отметив, что для кого-то это была комедия, а для нее "по-настоящему отвратительное зрелище" (ведущая употребила непечатное выражение на английском языке, которое редакция не может опубликовать в силу этических причин. – Прим.ред.).

Далее Ксения рассказала, что Олеся Судзиловская ей импонирует, и даже оправдала мужа за страсть на экране. "От нервного срыва спасло только то,что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)", – написала телеведущая.