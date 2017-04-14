Звезду сериала «След» сбил автомобиль: актриса госпитализирована

Несчастной случай с Александрой Тртьяковой произошел накануне, 13 апреля, на севере Москвы.Звезда сериалов "След" и "Клад могилы Чингисхана" шла по тротуару на улице Куусинена. В этот момент из дворового проезда выезжал автомобиль. Двигаясь задним ходом, водитель не заметил Третьякову и сбил ее. Почему, в свою очередь, и Александра не увидела автомобиль, остается только догадываться.

К сбитой 25-летней актрисе немедленно прибыла карета скорой помощи. Александру Третьякову срочно госпитализировали в столичную клинику. Там у актрисы диагностировали перелом ноги, передает Life.ru. Выяснилось, что за рулем автомобиля находился 27-летний житель Москвы Артем С. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

A post shared by Aleksandra Tretyakova (@tretyakovochka) on Mar 15, 2017 at 6:00am PDT

Ранее в прямо противоположной ситуации оказался легендарный телеведущий Николай Дроздов. В конце ноября лицо передачи "В мире животных" сбил женщину. Телеведущий поделился подробностями происшествия: "У нас улица узкая, забита машинами, и мы, возвращаясь с женой с садового участка, буквально "ползли" со скоростью 5 километров в час. Это и спасло, потому что женщина внезапно выскочила с правой стороны. Я задел ее крылом, и она упала на спину. Я тут же машину оставил на месте. Отнесли женщину на лавочку на автобусной остановке, вызвали медиков и полицию".

Дроздов так расстроился из-за происшествия, что пострадавшей пришлось успокаивать его. "Вот из больницы сама звонила, просила не переживать так, потому что для меня этот инцидент тоже морально тяжело сказался", - признался Николай Дроздов."Конечно, неприятно, но что же тут поделаешь. Не все в жизни приятно, но не будем раньше времени расстраиваться", – прокомментировала ситуацию пострадавшая Татьяна Морозова.