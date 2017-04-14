Как две капли воды! Екатерина Андреева показала красавицу-дочь

Наследнице Андреевой 34 года. Екатерина родила ее, когда была замужем в первый раз. Пользователи Сети сошлись во мнении, что дочь телезвезды в плане красоты взяла все лучшее у матери. Так считает и сама ведущая.

Она поделилась видео в Instagram, продемонстрировав всем желающим, как ей и Наталье наносят макияж гримеры.

"Ты красавица или умница?" – спросила у наследницы Андреева в процессе нанесения косметики на лицо. "И то, и другое", – скромно ответила девушка. "Молодец!" – похвалила свою кровиночку телеведущая, а затем все-таки поставила ее перед выбором – умница или красавица. "Умница", – после недолгих раздумий сказала дочь телеведущей. "Правильно, дочка! Я тебя хорошо воспитала", – порадовалась Екатерина.

Свое видео Андреева сопроводила трогательным комментарием, посвященным Наташе. "Моя сообщница, моя копия и совсем не похожая одновременно, моя подруга, мой критик, моя ...и совсем свободная. Я всегда знаю – дети – не наша собственность. Уважать их – уважать себя!", – поделилась своими соображениями звезда первой кнопки.

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Apr 12, 2017 at 10:49pm PDT

"Красотка, вся в маму", "Какая красотка,копия красотки мамочки! удивительно похожи!!!", "При такой взрослой дочери – так прекрасно выглядеть. Нет слов, одни восклицания!!!", "Мать и дочь! Вы прекрасны !", "Две красотки!!!!", "такие красивые девочки", "Дочка очень похожа на Вас, Катя! Такая же красивая!" – засыпали комплиментами Екатерину и Наталью комментаторы.