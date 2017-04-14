Видео: сварщик родом из Кохтла-Ярве пришел на «Давай поженимся»! Смотри, какой сюрприз ему приготовила красавица из Молдавии!

С дочерью Сергей общается, как правило, по интернету, а она довольно часто ездит к отцу в гости в Финляндию.

Выпуск программы начался с рассказа Ларисы Гузеевой о финских женщинах. По словам телеведущей, финки не красятся, толстые, не следят за собой. Об этом несколько лет назад открыто говорила эстонская светская львица Ану Саагим.

Невеста из Молдавии принесла для ведущих и Сергея интересные подарки. В том числе и фрукты.

Описание выпуска:

Герой - Сергей, 44 года, сварщик на строительных и промышленных объектах. Живет в Финляндии, объездил всю Европу и Центральную Америку. Гордится тем, что является донором с 20-летним стажем. Мечтает поучаствовать в строительстве Керченского моста. Только после второго развода с удивлением узнал, что у него есть взрослая дочь, которая разыскивает его в соцсетях. Сергей не обратит внимания на эмансипированную европейку, для которой карьера и внешность стоят на первом месте. Станет верным мужем миловидной провинциалке с русской душой, которая умеет радоваться жизни, пишет 1tv.ru.

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