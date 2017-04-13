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Фотоновость: когда клиентка зашла в этот цветочный магазин в Таллинне, она потеряла дар речи

Просто нет слов!

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Цветы. | ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Сегодняшний день для клиентов этого цветочного магазина в Таллинне выдался неописуемым. Трудно выразить все эмоции после того, что люди там увидели. Когда очередная покупательница зашла в магазин, она не поверила своим глазам.

В цветочном магазине был, если можно так выразиться, необычный продавец. Таких обычно днем с огнем не сыскать. А тут средь бела дня красавец, который порадовал всех клиентов без исключения. Даже у самых грустных настроение поднималось.

Самое время познакомиться с ним поближе. Это померанский шпиц, о котором мечтает почти каждая девушка. У продавщицы сегодня с собой был этот питомец.

Собаки такой породы стоят, в среднем, 1000-1500 евро. Содержание шпица обходится хозяйке примерно 20 евро в неделю.

Напомним, что на этой неделе сотрудники Tele2 отметили День любимого питомца. Галерею можно посмотреть ЗДЕСЬ! Там кто-то из сотрудников пришел с лисенком.

Смотрите эксклюзивные снимки, которые поступили в редакцию портала Limon.ee!

/ Фото читателя Limon.ee

/ Фото читателя Limon.ee

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