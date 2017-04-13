ОФИЦИАЛЬНО: Россия не будет участвовать в «Евровидении-2017»

Европейский вещательный союз (EBU), являющийся организатором "Евровидения", прокомментировал заявление "Первого канала" об отказе принять варианты, позволившие бы России принять участие в международном смотре талантов.

Причиной, из-за которой российские фанаты не смогут посмотреть "Евровидение" по телевизору, стал скандал вокруг Юлии Самойловой. Ранее украинские власти объявили о запрете на въезд в страну представительницы России. Служба безопасности объяснила это тем, что певица выступила в Крыму в 2015 году и пересекла границу Крыма со стороны России, а не со стороны Украины.

Власти Незалежной предлагали заменить Юлию или выступить удаленно, не пересекая территорию Украины. Россия ответила на это отказом от трансляции "Евровидения".

"К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", – приводит сайт РБК ответ от Европейского вещательного союза.

"Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса "Евровидение" и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования", – заявил председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг.