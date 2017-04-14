Фото: беременная Лера Кудрявцева прячет живот
14 апреля 2017 г., 10:26
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, по мнению ее поклонников, находится в интересном положении, передает 7d.org.ua.
Слухи об этом появились еще в начале марта. Однако на закрытой вечеринке телеканала "МУЗ-ТВ" Лера условно подтвердила эти слухи. Дело в том, что для этого вечера Кудрявцева выбрала непривычно закрытое черное платье. Кроме того, телеведущая неохотно позировала и постоянно прикрывала область живота руками или сумочкой. После такого поклонники Леры только утвердились в своих мыслях о ее беременности.