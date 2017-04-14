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Фото: беременная Лера Кудрявцева прячет живот

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Лера Кудрявцева. | ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, по мнению ее поклонников, находится в интересном положении, передает 7d.org.ua.

Слухи об этом появились еще в начале марта. Однако на закрытой вечеринке телеканала "МУЗ-ТВ" Лера условно подтвердила эти слухи. Дело в том, что для этого вечера Кудрявцева выбрала непривычно закрытое черное платье. Кроме того, телеведущая неохотно позировала и постоянно прикрывала область живота руками или сумочкой. После такого поклонники Леры только утвердились в своих мыслях о ее беременности.

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