Страстная пятница: разрешения и запреты этого дня

Страстная пятница в 2017 году предшествует празднику Пасхи и посвящена воспоминанию о дне распятия и смерти Иисуса Христа. Это день самого строгого поста. В этом году Страстная Пятница припадает на 14 апреля.

Страстная пятница – особый день, в который по уставу нужно воздерживаться от принятия пищи до выноса Плащаницы, а после этого можно есть только хлеб и пить только воду. Все приготовления к празднику Пасхи нужно закончить в Чистый четверг, чтобы в Великую пятницу ничто не отвлекало от молитв и служб. В этот день нельзя заниматься никакими хозяйственными делами, особенно шить, стирать и резать что-либо. Нарушение этого запрета считается большим грехом. Те, кто следует самым строгим правилам Великого поста, в этот день даже не моются.

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет. Однако, несмотря на то, что в этот день богослужение проникнуто скорбью, оно уже готовит верующих к предстоящему празднику Воскресения Христова.

В народном сознании Страстная пятница связана с рядом примет и суеверий. Считается, например, что испеченный в этот день хлеб никогда не заплесневеет и исцелит от всех болезней. А горячая крестовая булочка, испеченная в этот день, будет защищать дом от пожаров до следующей Великой пятницы.

В Страстную пятницу очень нежелательно работать. Так, согласно примете, нельзя втыкать в землю железные предметы, к примеру, лопаты и грабли: это к беде. Поэтому растения, посаженные в этот день, погибнут.

После пятничной службы принято приносить в дом двенадцать горящих свечей, с которыми стояли в церкви. Свечи нужно поставить в доме и дать им догореть до конца. Считается, что это принесет в дом счастье и достаток на следующие двенадцать месяцев.

Кроме этого в Великую пятницу определяли, нет ли наговоренных вещей в доме: в этот день из церкви брали недогоревшую свечку, которая была в руках во время службы, приносили домой, зажигали и шли по комнатам. Считается, что где она затрещит, находится порченая вещь.