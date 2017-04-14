Доброе утро! Гороскоп на 14 апреля подскажет, как нужно провести этот день

Не все дается легко, но есть шанс достичь действительно выдающихся успехов – для этого нужно лишь изменить привычную линию поведения, проявить гибкость и прислушаться к советам.
Важные решения придется принимать в спешке, но, прислушиваясь к своей интуиции, вы сможете избежать ошибок, пишет Дворец.
Рассудительность и спокойствие способствуют улучшению отношений с близкими. Трудно придется лишь тем, кому предстоит общаться с чрезвычайно капризными, взбалмошными и избалованными особами. Тут стоит призвать на помощь чувство юмора – уместная шутка поможет избежать конфликтов.
Овен
День нейтральный, не богатый на удачи и возможности, но имеющий все шансы пройти спокойно, если вы сами не испортите дело. Нелегко будет настроиться на позитивный лад: настроение переменчиво, любая мелочь способна вызвать раздражение и негодование. Забота родственников может показаться чрезмерной и навязчивой. Любимый человек даст весьма хороший совет, но далеко не каждый Овен сможет к нему прислушаться.
Состояние финансовых дел не назовешь блестящим, и изменить ситуацию вы пока не можете. Однако это не повод отлынивать от работы и пренебрегать своими обязанностями – их достойное выполнение гарантирует вам повышение доходов в будущем.
Телец
Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Тельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять!
Единственное, что будет наполнять Тельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.
Близнецы
Трудности лишь кажутся непреодолимыми, на деле же ваши дела не столь плохи. Появление союзников будет своевременным, а сотрудничество – плодотворным. Тем, кто собирается заключить важные сделки, непременно улыбнется удача, однако это не повод забывать об осторожности и пренебрегать рекомендациями специалистов. Это один из тех дней, которые лучше подходят для работы, чем для отдыха; поэтому даже в свободное время старайтесь заниматься полезными делами.
Приятным будет общение с родственниками: у членов семьи вы встретите понимание и участие, их замечания будут тактичными, а советы – уместными. Романтическое увлечение подарит юным Тельцам немало приятных моментов, хотя вряд ли будет началом серьезных отношений.
Рак
Раки обидчивы и вспыльчивы, что не лучшим образом скажется на личных отношениях. Постарайтесь все же взять себя в руки: это не самый подходящий день для того, чтобы ссориться и выяснять отношения с окружающими. Напомнят о себе старые знакомые; благодаря их участию будут своевременно завершены сложные дела, в которых вы уже отчаялись преуспеть.
Возможны серьезные разногласия в семье, поводом для них могут стать ваши новые привычки, изменения в образе жизни. Подумайте о том, на какие уступки вы готовы пойти ради сохранения мира. Компромисс в данной ситуации необходим, упрямиться не следует.
Лев
День больших успехов, верных решений и заманчивых предложений. Однако не стоит считать свои возможности безграничными: излишняя самоуверенность не пойдет на пользу. Не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать партнеры – сотрудничество принесет хорошие плоды. Лишь финансовые проблемы следует решать самостоятельно, не обращаясь ни к друзьям, ни к кредитным организациям.
Разногласия в семье становятся весьма серьезными, вероятность прийти к единому мнению по принципиально важным вопросам невелика. Лучше отложить обсуждение общих проблем, не предъявлять претензий друг к другу. Звезды советуют отказаться от посещения светских мероприятий ради встречи с любимым человеком.
Дева
Прогресс в делах не может не радовать. Помните, что успехи, которых вы достигнете сегодня, не дело случая, а результат ваших усилий, закономерный итог проделанной работы. Этого не смогут не признать даже завистники, которые все же попытаются распространить о вас не слишком лестные слухи. Опровергайте ложную информацию не словом, а делом: за вами внимательно наблюдают влиятельные люди, на которых стоит произвести благоприятное впечатление.
Взаимоотношения в семье улучшаются, наступает благоприятный момент для обсуждения планов на ближайшее и отдаленное будущее. В романтических отношениях произойдут значительные перемены к лучшему, если вы положитесь на свою интуицию и не станете скрывать истинных чувств.
Весы
Высокий жизненный потенциал, оптимизм и вера в свои силы – вот «три кита» вашего сегодняшнего успеха. Приходится признать, что день будет весьма непростым, но разве это может испугать человека умного и находчивого? Не бойтесь обращаться за помощью: сегодня вы у вас есть все основания рассчитывать на поддержку не только проверенных союзников, но и новых партнеров.
В романтических отношениях не все идет гладко, но сегодня у вас будет возможность понять, в чем же, собственно, кроется причина всех накопившихся проблем. Не торопитесь рубить гордиевы узлы – распутывайте их терпеливо, щадя чувства любимого человека, стараясь не обидеть его случайным словом или необдуманным поступкам. Вам по силам изменить ситуацию к лучшему.
Скорпион
День, когда вам пригодятся целеустремленность, упорство и деловая хватка. Успехи будут весьма значительными, а победы – бесспорными, но дадутся они нелегко. Будьте готовы к борьбе с сильными конкурентами, не бойтесь противостоять влиятельным особам, отстаивайте свою точку зрения в острых дискуссиях. Очень важно любое начатое дело доводить до конца: отступая перед трудностями, вы лишаете себя возможности быть лидером.
Обрести душевное равновесие поможет общение с родственниками. В кругу членов семьи вы почувствуете себя комфортно, боевой настрой уступит место умиротворению и спокойному довольству. Не стоит ждать от любимого человека каких-то особенных знаков внимания или расценивать его спокойствие как холодность: угрозы для романтических отношений нет.
Стрелец
Важные профессиональные вопросы будут решены благоприятным для вас образом, появится шанс добиться повышения по службе, доказав свое превосходство над конкурентами. Вряд ли кто-то усомнится в ваших талантах и выдающихся деловых качествах: в любой ситуации вы проявляете свои способности столь блестяще, что окружающим остается только позавидовать. Финансовая ситуация может улучшиться, но сегодня речь идет о получении небольших сумм.
Недопонимание, недостаток искренности станут причиной проблем в романтических отношениях. Вам предстоит решиться на важное признание; старайтесь не тянуть время – задержки способствуют усугублению проблем. В трудной ситуации можно рассчитывать на поддержку родственников и старых друзей.
Козерог
День не самый легкий и многообещающий, но все же несущий позитивные тенденции. Постарайтесь набраться терпения, даже малозначительных вопросов не решайте в спешке: ситуация постепенно улучшается, и нужно дождаться благоприятного момента - тогда любые ваши действия приведут к наилучшему результату. Возможны выгодные сделки; особенно актуально это для тех, кто имеет дело с современной техникой.
Не исключена неприятная поездка, ради которой придется изменить свои планы. Постарайтесь окружить вниманием любимого человека, проявить интерес к его делам: сегодня вы склонны к отстраненному поведению, а это может не лучшим образом сказаться на отношениях. У вас будет возможность помочь родственникам в решении важных проблем.
Водолей
Эмоционально сложный день. Вы кажетесь себе образцом спокойствия и выдержки, но окружающие, увы, не разделяют этого мнения. Не выясняйте отношений с близкими, отложите обсуждение важных вопросов, избегайте контактов с неприятными вам особами. Время, проведенное в уединении, будет способствовать обретению душевного равновесия, формированию нового взгляда на жизненные ситуации, зарождению новой линии поведения.
В работе тоже не все идет гладко. Придется вернуться к решению старых проблем, заняться исправлением ошибок. Ответа на вопросы, актуальные для вас, получить не удастся ; постарайтесь набраться терпения и не впадать в панику раньше времени.
Рыбы
Успехи не назовешь значительными, но даже маленькая победа порой оказывается решающей. Ваши усилия будут щедро вознаграждены, если вы доведете до конца все начатые дела, но отступите перед трудностями и не испугаетесь перспективы действовать самостоятельно, не рассчитывая на помощь и поддержку со стороны. Наиболее удачным будет день для тех, кто хранит верность традициям и не боится прослыть консерватором.
Поладить с близкими непросто, а уж прийти к единому мнению по важным вопросам трудно вдвойне. Однако не стоит пускать ситуацию на самотек. Напротив, действуйте решительно, будьте откровенны и настойчивы, защищайте свою точку зрения. Ваша активная жизненная позиция наверняка найдет понимание у окружающих.