Доброе утро! Гороскоп на 14 апреля подскажет, как нужно провести этот день

Важные решения придется принимать в спешке, но, прислушиваясь к своей интуиции, вы сможете избежать ошибок, пишет Дворец.

Рассудительность и спокойствие способствуют улучшению отношений с близкими. Трудно придется лишь тем, кому предстоит общаться с чрезвычайно капризными, взбалмошными и избалованными особами. Тут стоит призвать на помощь чувство юмора – уместная шутка поможет избежать конфликтов.

Овен

День нейтральный, не богатый на удачи и возможности, но имеющий все шансы пройти спокойно, если вы сами не испортите дело. Нелегко будет настроиться на позитивный лад: настроение переменчиво, любая мелочь способна вызвать раздражение и негодование. Забота родственников может показаться чрезмерной и навязчивой. Любимый человек даст весьма хороший совет, но далеко не каждый Овен сможет к нему прислушаться.

Состояние финансовых дел не назовешь блестящим, и изменить ситуацию вы пока не можете. Однако это не повод отлынивать от работы и пренебрегать своими обязанностями – их достойное выполнение гарантирует вам повышение доходов в будущем.

Телец

Ничто так не будет раздражать Тельца, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Тельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять!

Единственное, что будет наполнять Тельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Близнецы

Трудности лишь кажутся непреодолимыми, на деле же ваши дела не столь плохи. Появление союзников будет своевременным, а сотрудничество – плодотворным. Тем, кто собирается заключить важные сделки, непременно улыбнется удача, однако это не повод забывать об осторожности и пренебрегать рекомендациями специалистов. Это один из тех дней, которые лучше подходят для работы, чем для отдыха; поэтому даже в свободное время старайтесь заниматься полезными делами.

Приятным будет общение с родственниками: у членов семьи вы встретите понимание и участие, их замечания будут тактичными, а советы – уместными. Романтическое увлечение подарит юным Тельцам немало приятных моментов, хотя вряд ли будет началом серьезных отношений.

Рак

Раки обидчивы и вспыльчивы, что не лучшим образом скажется на личных отношениях. Постарайтесь все же взять себя в руки: это не самый подходящий день для того, чтобы ссориться и выяснять отношения с окружающими. Напомнят о себе старые знакомые; благодаря их участию будут своевременно завершены сложные дела, в которых вы уже отчаялись преуспеть.

Возможны серьезные разногласия в семье, поводом для них могут стать ваши новые привычки, изменения в образе жизни. Подумайте о том, на какие уступки вы готовы пойти ради сохранения мира. Компромисс в данной ситуации необходим, упрямиться не следует.

Лев

День больших успехов, верных решений и заманчивых предложений. Однако не стоит считать свои возможности безграничными: излишняя самоуверенность не пойдет на пользу. Не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать партнеры – сотрудничество принесет хорошие плоды. Лишь финансовые проблемы следует решать самостоятельно, не обращаясь ни к друзьям, ни к кредитным организациям.