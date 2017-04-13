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Поздравляем! 42-летняя Довлатова в четвертый раз стала матерью

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Алла Довлатова. | ФОТО: Lystseva Marina/COVI

Известная радиоведущая и актриса Алла Довлатова в четвертый раз стала матерью. Счастливое событие в семье подруги Станислава Садальского произошло 13 апреля.

Алла родила своему супругу девочку. Как сообщили изданию Dni.Ru в пресс-службе "Русского "Радио", Алла и новорожденная чувствуют себя хорошо. Параметры у малышки классические – рост 50 сантиметров и вес 3200.

В связи с рождением четвертого ребенка артистка взяла короткий отпуск. Энергичная карьеристка планирует выйти из декрета уже 20 апреля.

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