Ученые выяснили, что снится собакам. Не сдержать слез!
13 апреля 2017 г., 17:08
Согласитесь, это поразительно странно (и смешно, что уж тут скрывать), когда пес спит и внезапно подскакивает. Или вдруг начинает лаять, скулить, бежать, пишет Маркетиум.
Похоже, перед нами очевидные признаки того, что собаки могут видеть сны. Что и подтверждает исследователь Дейрдре Барретт. Он говорит, что сны четырехлапых очень похожи на наши, человеческие. Кроме того, они не без содержания!
Вот что рассказывает Барретт: “Людям снится то, что их интересует, рутинные дела. Это визуально качественные видения, но зачастую лишенные логики. Нет смысла думать, что у животных все кардинально иначе.
Собаке, скорее всего, снится лицо хозяина, его запах или же удовольствие от совместного времяпрепровождения. Дело в привязанности”.