Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Ученые выяснили, что снится собакам. Не сдержать слез!

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Собака. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Согласитесь, это поразительно странно (и смешно, что уж тут скрывать), когда пес спит и внезапно подскакивает. Или вдруг начинает лаять, скулить, бежать, пишет Маркетиум.

Похоже, перед нами очевидные признаки того, что собаки могут видеть сны. Что и подтверждает исследователь Дейрдре Барретт. Он говорит, что сны четырехлапых очень похожи на наши, человеческие. Кроме того, они не без содержания!

Вот что рассказывает Барретт: “Людям снится то, что их интересует, рутинные дела. Это визуально качественные видения, но зачастую лишенные логики. Нет смысла думать, что у животных все кардинально иначе.

Собаке, скорее всего, снится лицо хозяина, его запах или же удовольствие от совместного времяпрепровождения. Дело в привязанности”.

Наверх