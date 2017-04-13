Ученые выяснили, что снится собакам. Не сдержать слез!

Похоже, перед нами очевидные признаки того, что собаки могут видеть сны. Что и подтверждает исследователь Дейрдре Барретт. Он говорит, что сны четырехлапых очень похожи на наши, человеческие. Кроме того, они не без содержания!

Вот что рассказывает Барретт: “Людям снится то, что их интересует, рутинные дела. Это визуально качественные видения, но зачастую лишенные логики. Нет смысла думать, что у животных все кардинально иначе.

Собаке, скорее всего, снится лицо хозяина, его запах или же удовольствие от совместного времяпрепровождения. Дело в привязанности”.