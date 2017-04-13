Тревожные признаки того, что у вас серьезные проблемы с кишечником

C годами может нарушиться его деятельность и возникают боли в животе. Хронические проблемы с кишечником могут быть также причиной рака.

Чтобы вовремя предупредить серьезные изменения в кишечнике, важно обратить внимание на предупредительные сигналы, о которых мы расскажем в этой статье.

Синдром раздраженного кишечника: что это и что мы должны об этом знать

Те или иные проблемы с кишечником бывают абсолютно у всех. А симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК) встречаются у 15 % американцев (в 2 раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин).

Достоверно причины возникновения СРК неизвестны. Врачи предполагают, что он связан с неправильным питанием, стрессом, беспокойством и страхом.

Это состояние включено в группу под названием “функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта ”, куда также входят запор и расстройства желудка.

Симптомы СРК могут проявиться в достаточно молодом возрасте — до 40 лет. Более того, ежедневные привычки могут улучшить или усугубить состояние при СРК.

Едино рекомендованной диеты при СРК нет. Она подбирается индивидуально. У разных пациентов с синдромом могут наблюдаться разные реакции на то или иное питание – от запора до диареи. Чтобы определить, какие продукты подходят тому или иному пациенту, доктора рекомендуют вести пищевой дневник.

Из общих рекомендаций при СРК можно упомянуть питье чистой воды до 2 литров (в зависимости от массы тела пациента) и регулярные упражнения. Спорт играет важную роль в пищеварительной деятельности. Кроме того, регулярные физические упражнения помогают бороться со стрессом.

Огромную роль в СРК играет психологический настрой пациента. Большая вероятность, что синдром проявит себя, когда пациент испытывает нервозность, стресс, беспокойство и т.д.

Среди остальных причин, вызывающих СРК, можно отметить:

гастроэнтерит;

пищевая аллергия;

генетическая предрасположенность;

гормональные изменения и др.

Симптомы нарушения работы кишечника

Очень важно внимательно относиться к здоровью кишечника. Можно перепутать СРК с несварением и перееданием.

Если вы наблюдаете следующие симптомы СРК чаще раза в неделю и это скорее походит на закономерность, то обратитесь к врачу:

Боль в животе

При СРК боль в животе чаще всего наблюдается в ее нижней части. Боль обычно режущая и интенсивная и может длиться порядка 2 часов. Облегчение наступает после дефекации.

Боль часто сопровождается с желанием сходить в туалет. Наблюдается изменение консистенции стула.

Боль может возникнуть также при употреблении определенных продуктов и не связана с СРК.

Проблемы с моторикой

Проблемы с моторикой бывают в 2-х вариантах – запор и диарея. Иногда возможно их чередование.

Пациент может испытывать чувство неполного опорожнения кишечника, это симптом запора.

Слизь в кале может быть признаком разных заболеваний, в том числе синдрома раздраженного кишечника.

Предупредительные сигналы рака кишечника

Если некоторые проблемы с кишечником можно решить, прибегнув к диете и понизив уровень стресса, то рак кишечника – это нечто более серьезное.

Среди симптомов рака можно назвать следующие:

Боль в животе

Довольно длительна по времени и интенсивна по ощущениям. Со временем интенсивность боли может повышаться.

Слабость

В современном мире слабость мы начали принимать за норму. Сказывается образ жизни в мегаполисе, пробки, работа в офисе.

Выраженная слабость может быть признаком многих видов рака, в том числе кишечника.

Потеря веса без видимых на это причин

Если вы не на диете и не меняли свои пищевые привычки или образ жизни, но вы теряете вес, вам стоит обратиться к врачу.

Потеря 5% веса за 6 месяцев говорит о том, что что-то не в порядке.

Раковые клетки используют жировые клетки для роста, а иммунная система человека сжигает больше калорий, когда борется с чем-то.

Изменения в стуле

Если вы заметили кровь в стуле, то немедленно обратитесь к врачу. Кроме того, если у вас обнаружены полипы на стенках кишечника, важно регулярно наблюдаться у врача, поскольку они могу «перерасти» в рак.

Даже если вас ничего, по-вашему, не беспокоит, не забывайте регулярно проверяться у врача. Ведь известно, что рак — тихий убийца, и он может не проявлять себя до крайних стадий.

Внимательно относитесь к своему здоровью и берегите себя!