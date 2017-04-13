Восемь предсказаний Нострадамуса на 2017 год

Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, добился невероятной известности благодаря своим сборникам пророчеств. Честно говоря, большинство его стихотворных предсказаний на первый взгляд совершенно лишены смысла, но, очевидно, существует причина, по которой его четверостишия остаются популярными на протяжении веков.

Предсказания Нострадамуса о серии терактов 11-го сентября 2001-го года, приходе к власти Гитлера, триумфе Трампа на президентских выборах и многих других знаковых событиях смогли завоевать доверие у общества и побудили множество людей по всему миру прислушиваться к его пророчествам. Ниже мы предлагаем вашему вниманию его прогнозы на 2017 год:

1. Возрождение Китая

Развивающаяся сверхдержава — Китай — в 2017 предпримет смелые шаги, чтобы повлиять на “экономический дисбаланс”, который наблюдается в настоящее время во всем мире. Нострадамус предсказывает, что такие шаги приведут к значимым последствиям.

2. Финансовый кризис в Италии

Италия станет жертвой финансового кризиса. Уровень безработицы и количество займов будут расти, в результате чего страна станет эпицентром финансового кризиса ЕС. Банки будут подвергаться банкротству один за другим, и это только верхушка айсберга.

3. “Горячие” войны

В 2017 Нострадамус предсказывает так называемые горячие войны, которые будут связаны с глобальным потеплением и сокращением ресурсов. Но самой большой угрозой для всего мира по-прежнему будет оставаться терроризм.

4. Латинская Америка

По предсказаниям Настрадамуса, 2017 год станет годом переопределения тактики развития стран Латинской Америки. Есть вероятность, что правительство уйдет от “левой” направленности своей политики и создаст почву для потенциальных гражданских беспорядков в регионе.

5. Соединенные Штаты Америки

Соединенные Штаты станут принимать поспешные решения глобальных проблем из-за коррупции политиков, идеологических разногласий и растущего неравенства.

6. Использование солнечной энергии

Нострадамус предсказывает, что к 2017 году солнечная энергия будет составлять основную долю глобальных энергетических ресурсов. Это поможет предприятиям и экономике в целом бороться с постоянно растущими затратами на электроэнергию и изменениями климата.

7. Коммерческие космические путешествия

В 2017 году космические путешествия станут реальными, но о полётах, выходящих за пределы орбитальных, говорить пока рано. Исследование Луны, астероиды и поиск полезных ископаемых уже не будут являться главными целями этих путешествий.

8. Украина и Россия

Украина и Россия заключат мир, хотя подробности условий перемирия остаются для нас загадкой. Соединенные Штаты выступят против этого соглашения, а вот Германия и другие страны Европы с радостью поддержат такое развитие событий.

Вот такие события напророчил Нострадамус на текущий год. Конечно, пока рано говорить о том, суждено ли его предсказаниям сбыться, поэтому нам остается лишь надеяться, что в жизнь воплотятся только самые безобидные из них.