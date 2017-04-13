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Отощавшая Анна Хилькевич рассказала о своей анорексии

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Анна Хилькевич. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Полтора года назад актриса Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», родила дочьку, пишет 7d.org.ua.

После родов она сильно сбросила вес, доведя себя до чрезмерной худобы. Поклонники Анны Хилькевич сильно беспокоятся за ее здоровье. После рождения дочери Арианы она сильно похудела. Актриса заявила, что просто много занимается спортом и часто бегает по магазинам. По ее словам, в обеденный перерыв она совершает «марафоны» по торговым центрам, а не отдыхает как нормальные люди.

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