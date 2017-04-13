Упс... Ведущая ABC забыла, что находится в прямом эфире (видео)

Осознав, что произошло, девушка открыла рот от ужаса и несколько секунд молча смотрела в камеру.

Ролик тут же стал хитом в Сети, а ведущая после случившегося пропала с экрана. По слухам, Экселби была уволена, но руководство ABC опровергло эту информацию, а глава новостной службы канала Гавен Морис, оплошности допускают все, потому что ведущие — люди, а не роботы.

"Мы относимся к своим эфирам очень серьезно, но не требуем совершенства. Никто никогда не будет наказан за такую дурацкую ошибку", — приводит слова Морриса РИА Новости.

По сведениям The Guardian, ведущую отправили на курсы повышения квалификации, а в прямом эфире она появится позднее.