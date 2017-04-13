Британские леди дали жару на ежегодных скачках в Ливерпуле... Ой, что творят! (ФОТО)

7 апреля на трассе Эйнтри недалеко от Ливерпуля традиционно в рамках трехдневного национального фестиваля Grand National состоялся женский день, пишет Ofigenno.
Английские леди пытались переплюнуть друг друга, хвалясь нарядами, прическами и макияжем. Еще бы, ведь самой элегантной даме присуждают шикарный приз — черный Range Rover Evoque и большую корзину с косметикой. Только вот элегантность, видимо, у каждого человека вызывает разные ассоциации...
Пиво, вино, шампанское, которыми угощали гостей праздника с самого утра, сделали свое дело!
Фото: Scanpix/PA Images
Мужчины, к слову, не отставали...
Фото: Scanpix/REUTERS
Все начиналось очень даже прилично...
Фото: Scanpix/PA Images
Скачки проводятся под Ливерпулем с 1839 года. Их организатором был Уильям Линн, владелец одной из крупных гостиниц. Победительницей скачек в далеком 1939-м стала лошадь со звучной кличкой Лотерея.
Фото: Scanpix/AFP
Фото: Scanpix/AFP
Согласно правилам скачек, приз за победу в забеге получает не жокей, а хозяин лошади. Размер ставок ежегодно составляет около 100 миллионов фунтов.
Но особую популярность скачки обрели только в 1990-х.
Женщины, наверное, лучшие болельщики. Только взгляни, сколько эмоций!
Фото: Scanpix/PA Images
Сразу видно, что англичане съезжаются в Эйнтри, не только чтобы поболеть, но и чтобы посоревноваться на лучшее одеяние!
Фото: Scanpix/REUTERS
Говоришь, что британцы чрезмерно строги и консервативны? Гостьи ежегодных лошадиных забегов доказывают обратное. Если тебя также повеселили эти дамы, подними настроение друзьям и поделись с ними статьей.