Британские леди дали жару на ежегодных скачках в Ливерпуле... Ой, что творят! (ФОТО)

Английские леди пытались переплюнуть друг друга, хвалясь нарядами, прическами и макияжем. Еще бы, ведь самой элегантной даме присуждают шикарный приз — черный Range Rover Evoque и большую корзину с косметикой. Только вот элегантность, видимо, у каждого человека вызывает разные ассоциации...

Пиво, вино, шампанское, которыми угощали гостей праздника с самого утра, сделали свое дело!

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Мужчины, к слову, не отставали...

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Все начиналось очень даже прилично...

Фото: Scanpix/PA Images

Скачки проводятся под Ливерпулем с 1839 года. Их организатором был Уильям Линн, владелец одной из крупных гостиниц. Победительницей скачек в далеком 1939-м стала лошадь со звучной кличкой Лотерея.

Фото: Scanpix/AFP

Фото: Scanpix/AFP

Согласно правилам скачек, приз за победу в забеге получает не жокей, а хозяин лошади. Размер ставок ежегодно составляет около 100 миллионов фунтов.

Но особую популярность скачки обрели только в 1990-х.

Женщины, наверное, лучшие болельщики. Только взгляни, сколько эмоций!

Фото: Scanpix/PA Images

Сразу видно, что англичане съезжаются в Эйнтри, не только чтобы поболеть, но и чтобы посоревноваться на лучшее одеяние!

Фото: Scanpix/REUTERS

Говоришь, что британцы чрезмерно строги и консервативны? Гостьи ежегодных лошадиных забегов доказывают обратное. Если тебя также повеселили эти дамы, подними настроение друзьям и поделись с ними статьей.