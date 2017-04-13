Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

«Крошечная лапочка»: 43-летняя Натали показала новорожденного сына

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Певица Натали | ФОТО: Instagram/natali_star74

7 апреля 43-летняя российская певица Натали родила третьего ребенка. У певицы и ее мужа Александра Рудина появился сын. 12 апреля артистка поделилась в Instagram первым снимком мальчика.

На днях певица Натали выписалась из роддома. Как сообщает KP, счастливые родители назвали ребенка Евгением.

Вчера в Instagram исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» появился трогательный снимок с младенцем. На фотографии изображена его крохотная рука. «Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка», — подписала нежный кадр певица.

A post shared by @natali_star74 on

Наверх