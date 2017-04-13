«Крошечная лапочка»: 43-летняя Натали показала новорожденного сына
13 апреля 2017 г., 13:59
7 апреля 43-летняя российская певица Натали родила третьего ребенка. У певицы и ее мужа Александра Рудина появился сын. 12 апреля артистка поделилась в Instagram первым снимком мальчика.
На днях певица Натали выписалась из роддома. Как сообщает KP, счастливые родители назвали ребенка Евгением.
Вчера в Instagram исполнительницы хита «О Боже, какой мужчина!» появился трогательный снимок с младенцем. На фотографии изображена его крохотная рука. «Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка», — подписала нежный кадр певица.