Фото и видео Limon.ee: мечты сбываются! Звезда «Мухтара» Александр Носик теперь будет работать в Эстонии!

Утро этого четверга российский актер Александр Носик запомнит надолго! Мы уверены, что такой теплой встречи, как на «Народном Радио», ему здесь не устраивал никто! Уже в 8 утра актер появился в офисе популярной радиостанции и несколько минут спустя в прямом эфире утренней программы «Витамины Шоу» у Юлии Календы и Артура Тюленева.
Вчера у «Народного Радио» был день рождения. Поэтому сотни шариков никуда не исчезли. Перед эфиром Александр попытался через них пробраться в студию. Получилось! Актера угощали клубникой и виноградом. И, конечно же, интервью получилось невероятно веселым, интересным и искренним.
Александр Носик / ФОТО: Sander Ilvest
Как выяснилось, у Носика в Таллинне появилась мечта. Точнее, он приехал сюда не со спектаклем, а для того, чтобы подписать договор с концертным агентством «Мечта».
Смотрите видео, снятое во время сегодняшнего прямого эфира на радио! Было зажигательно!