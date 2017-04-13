Фото и видео Limon.ee: мечты сбываются! Звезда «Мухтара» Александр Носик теперь будет работать в Эстонии!

Вчера у «Народного Радио» был день рождения. Поэтому сотни шариков никуда не исчезли. Перед эфиром Александр попытался через них пробраться в студию. Получилось! Актера угощали клубникой и виноградом. И, конечно же, интервью получилось невероятно веселым, интересным и искренним.

Александр Носик / ФОТО: Sander Ilvest

Как выяснилось, у Носика в Таллинне появилась мечта. Точнее, он приехал сюда не со спектаклем, а для того, чтобы подписать договор с концертным агентством «Мечта».

Смотрите видео, снятое во время сегодняшнего прямого эфира на радио! Было зажигательно!