Эстонским телезрителям покажут, как поймать маньяка с помощью математики

Следователь полиции Ширяев даже и не предполагал, что с помощью математики можно решать величайшие загадки. Пока не познакомился с экстравагантным профессором Штоппелем. Вместе они расследуют серию загадочных убийств, раскроют тайну исчезновения человека, спасут ребенка, выведут на чистую воду мошенников и распутают не одно хитроумное преступление. «Это ироничный детектив, очень жанровая история. Следователь Ширяев и профессор Штоппель в нем как Шерлок Холмс и доктор Ватсон», – говорит о героях фильма режиссер картины Иван Китаев («Адъютанты любви», «Счастливы вместе», «Универ», «Как я встретил вашу маму» и др.).

Главную роль в сериале «Что и требовалось доказать» – следователя полиции Ширяева – сыграл актер Денис Шведов («Мажор», «Налет»). А Тимофей Трибунцев («Старое ружье», «Метод») исполнил роль экстравагантного профессора математики Штоппеля. По словам режиссера, Трибунцев играет человека, который находится в состоянии творческого полета, он как художник от математики. Денис Шведов, знакомый зрителям по ролям брутальных героев, на этот раз предстанет в другом образе.

В какой-то момент режиссер решил, что оба героя должны быть с усами. В съемочной группе шутили, что теперь можно называть сериал «Усатые», а сценарист Дмитрий Новоселов дописал диалог, где герои подшучивают друг над другом из-за усов. Кроме того, авторы фильма придумали для Тимофея Трибунцева образ с взъерошенным париком с белой прядью.

Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Иван Катаев снимал уже не первый фильм в Санкт-Петербурге, он любит и знает этот город. На Петроградской стороне НИИ Гриппа на время превратилось в травмпункт и отделение судебно-медицинской экспертизы. А в Александровском парке, рядом с Мюзик-холлом герои сидели в засаде.

Также в фильме снялись: Лидия Милюзина (Елена), Наталья Высочанская (Лора), Софья Озерова (Катя), Дмитрий Воробьев (Сергеич), Дарья Румянцева (Маша), Андрей Полищук (Шеф).

Смотрите сериал с понедельника по четверг, в 22:05, на ПБК.