Смотри: в Сеть попали интимные фото Шнурова с женой

13 апреля лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отмечает свой день рождения. Эпатажному музыканту исполнилось 43 года. С раннего утра Сергея начали поздравлять родные и близкие, в том числе жена Матильда. Ресторатор опубликовала серию архивных фотографий, на которых она запечатлена вместе с мужем, а также призналась ему в любви.

Поклонники пары были в восторге от романтических снимков, раскрывающих всю глубину чувств между супругами. «Вы огонь», «Еще больше счастья», «Будьте здоровы», «Молодцы, с именинником вас», «Долгих счастливых лет любви», «Обожаю вас двоих», «Вы чудо», «Прекрасные», «Такой мужчина не убежит», «Классные вы», «Блистайте», «Вы нашли друг друга, как это мило», «Ура», «Какие влюбленные глаза у Сергея», «Нереальные», – обсуждали фанаты фронтмена популярной группы.