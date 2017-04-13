Среди этих женщин скрывается призрак! А вы его видите?

Считаете ли вы, что в нашем мире есть место чему-то сверхъестественному? Или напрочь отметаете эту возможность?

Когда дело касается чего-то необычного, все люди, как правило, делятся на две категории: одни автоматически отрицают существование чудес, пытаясь найти рациональные объяснения, другие с энтузиазмом принимают на веру даже самые невероятные вымыслы. А как насчет вас?

Скриншот с видео tiphero.com

Что вы думаете, скажем, об этой старой фотографии, которая была сделана задолго до появления Photoshop и других графических редакторов? Как вы объясните странные вещи на фотографиях, подобных этой? Присмотритесь к тому, что вы видите.

Этот чёрно-белый снимок группы женщин был сделан около 1900 года в Белфасте, Северная Ирландия. На фото мы видим 15 работниц ткацкой фабрики, одетых в специальную форму. Казалось бы, вполне ординарное фото, пишет Маркетиум.

Но некоторые полагают, что среди этих женщин есть самое настоящее привидение. Посмотрите внимательно на крайнюю женщину справа во втором ряду снизу.

Видите ли вы руку на ее плече? Эта рука точно не принадлежит женщинам, стоящим рядом, поскольку их руки скрещены на груди… Тогда чья же это рука? Проанализировав фото, эксперты убедились, что здесь нет следов фотошопа…

Скриншот с видео tiphero.com

Довольно жутковато, не так ли? Что бы вы ни думали о призраках и других проявлениях сверхъестественного, эта фотография является ОЧЕНЬ странной…

А теперь скажите, во что вы верите?